Ktorí politici najviac klamú? Je to spočítané. II.

Na môj blog o pravdovravnosti politikov som dostal veľa kladných reakcií, ale aj reakcie kritické. Preto som sa rozhodol k téme povedať viac. Údaje som čerpal zo stránky WWW.DEMAGOG.SK ku dňu 10.7.2021.

Link na môj prvý blog o pravdovravnosti politikov s údajmi o ich pravdovravnosti v prehľadnej tabuľke: https://lubosdobrota.blog.sme.sk/c/563992/ktori-politici-najviac-klamu-je-to-spocitane.html

Stránka demagog.sk sa dlhodobo venuje overovaniu tvrdení politikov. Každé hodnotenie aj seriózne zdôvodnia. Každý si to môže na uvedenej stránke vyhľadať a pozrieť. Za niekoľko rokov je tam už veľa hodnotení a veľa viac alebo menej známych politikov. Ja som vybral takých známejších a len som výsledky dal do jednoduchej tabuľky kvôli prehľadnosti. Nerobil som žiadne úpravy, nič som nepridával ani neuberal. Jedine som vypočítal percento pravdivých tvrdení aby sa to ľahšie porovnávalo a dalo zoradiť. Nebral som do úvahy tvrdenia ktoré sú vyhodnotené ako neoveriteľné. Niektorí politici majú takých viac, lenže sa o nich nedá povedať, či sú pravdivé alebo nepravdivé.

Dostal som námietku, že moja tabuľka je úplne zlá, že by tie percentá mali byť vážené. Lebo niekto má hodnotených 10 výrokov a iný 100. Fajn. Potom by sme mohli zohľadňovať aj rôzne iné vážnosti. Napríklad vážnosť z dôvodu profesie. Bežný človek povie nejaký výrok a očakáva, že každý ho pochopí rovnako, ako ho myslel. Lenže bežne sa stáva, že niekto iný daný výrok pochopí úplne inak. Právnici sú na takéto situácie špecialisti. Aby vedeli niečo povedať, napísať do zmluvy, zákona... takým spôsobom, aby význam bol jednoznačný. Aby sa daný výrok nedal vysvetliť inak, ako bol myslený. Potom by klamstvo od právnika malo mať oveľa väčšiu váhu oproti iným profesiám. V mojej tabuľke to aj vidno. Prví traja najpravdovravnejší sú skúsení právnici. Čo si myslieť o iných právnikoch, ktorí majú len 50 alebo 60% pravdivých výrokov. Alebo keď právnik a dlhoročný sudca má len 34% pravdivých výrokov. Je to znakom ich neschopnosti alebo prejavom ich nečestnosti? Váhu by mali mať aj konkrétne výroky. Je iná váha, ak niekto povie vyslovené klamstvo. A iná váha ak napríklad niekto povie, že niečoho bolo 100 000 a v skutočnosti toho bolo len 95 000. Výrok môže byť označený za nepravdivý. Pritom je to len o tom, že dotyčný si nepamätá presné číslo, len vie že približne to bolo okolo 100 000 a zabudol povedať že je to približne a nie presne.

Ja som sa snažil, aby moja tabuľka bola prehľadná a jednoduchá. Všetkých uvedených politikov dobre poznáme a každý čitateľ si môže podľa seba prisúdiť každému politikovi vážnosť podľa svojho názoru. Ja osobne si myslím, že nad 80% pravdivých výrokov je dobrý výsledok a politik je pravdovravný. Ešte nad 70 -75% je to dobré s menšími chybami politik zvykne hovoriť pravdu. Ale pod 70% už politikovi naozaj veľmi nedôverujem a pod 50% pravdivých výrokov už si myslím, že politik úmyselne klame a pravdu povie len keď sa pomýli.

Ďalšia námietka bola, že mám Kolíkovej prisúdiť nejaké klamstvá navyše. A dostal som aj odporučenie ktoré konkrétne. Lenže odporúčané tvrdenia neboli hodnotené na danej stránke. Plus to boli tvrdenia, ktoré by som zaradil medzi neoveriteľné. Teda sa nedá povedať, či je to klamstvo. Napríklad Kolíková povedala, koľko bude stáť reforma súdnictva. Niekto iný povedal inú sumu a preto vraj Kolíková klamala. V skutočnosti obidve sumy sú len odhadom a zatiaľ nevieme povedať, ktorá z nich je pravdivá. Budeme to vedieť zhodnotiť, až keď tá reforme prebehne a až potom budeme vedieť koľko naozaj stála. Aj potom ani jeden z výrokov nebudeme môcť hodnotiť ako klamstvo. Budú to len viac alebo menej presné odhady.

Ak chceme hodnotiť pravdovravnosť politikov, nemôžeme to hodnotiť na základe emócií ale na základe faktov. Ja som napríklad očakával, že Matovič dopadne v tabuľke horšie. Ja mu nedôverujem. Lenže tabuľka ukázala, že síce nie je až taký úplne pravdovravný, ale nie je ani medzi najhoršími. Prekvapil ma aj Mikloš. Očakával som, že bude mať väčšie percento pravdivých výrokov. Ja mu dôverujem a súhlasím do značnej miery s jeho názormi. Zrejme v minulosti povedal viac konkrétnych údajov, ktoré neboli úplne presné a tým pádom nepravdivé. Každopádne má v tabuľke horšie postavenie, ako som ja očakával.

V tabuľke sú len politici. Na náš život však majú veľký vplyv aj rôzne iné profesie. Čo si pomyslieť o lekárovi alebo lekárnikovi, ktorí pacienta odhovárajú od vedeckého prístupu k liečbe a ponúkajú šarlatánske metódy? Nechajú si ich dobre zaplatiť na ruku, lebo poisťovňa to neprepláca. Nájdu sa aj takí a ľudia im veria. Uvedení často tvrdia, že vedecká liečba je zlá, lebo je robená za účelom zisku. Sami si však pýtajú peniaze za svoju šarlatánsku liečbu.