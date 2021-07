Voľakedy sme sa hlúposti smiali. Dnes hlúposť zabíja. To už smiešne nie je.

Štát vraj nemôže obmedzovať neočkovaných. Súhlasím. Ale zároveň musia prevziať zodpovednosť. Čo tak schváliť zákon o zodpovednosti?

Vraj neočkovaní majú rovnaké práva. Fajn. Potom by sme rovnakú myšlienku mali uplatňovať všade. Napríklad človek bez vodičáku má rovnaké práva ako človek s vodičákom. Potom môže šoférovať auto. Čo auto. Kamión, autobus, lokomotívu, lietadlo.... Nesmie byť obmedzovaný. Že môže niekoho zabiť? To je nepodstatné. Dôležité je rovnaké právo šoférovať pre všetkých.

Však aj neočkovaní môžu zabíjať šírením nákazy. Keby zabili len seba, bolo by to ešte OK. V podstate by urobili službu národu. Zlepšilo by sa priemerné IQ národa. Bohužiaľ oni zabijú tisícky nevinných. Tisícky ľudí, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať. Deti, ľudia ktorí majú rôzne kontraindikácie, starí ľudia so zníženou imunitou a podobne. Áno. Jedna žena na Slovensku umrela v súvislosti s očkovaním. Mala kombináciu nejakých ďalších zdravotných komplikácií. Smutné. Lenže neočkovaných už umrelo vyše 12 000 k dnešnému dňu. Títo mŕtvi antivaxerom nevadia a naďalej šíria svoju hlúposť. Neštítia sa ani žiadnych nehoráznych klamstiev. Nedávno umrelo mladé dievča. Antivaxeri hneď začali šíriť klamstvo, že po očkovaní. Polícia oficiálne upozornila, že je to hoax. Jej smútiaci otec to nevydržal a pobúrene upozornil, že jeho dcéra očkovaná nebola. Ale hlupákom je to jedno. Ďalej šíria svoje klamstvo a svoje pomätené názory. To už nie je len o hlúposti. Je to aj bezcharakternosť. Veď čo je to pár tisíc mŕtvych naviac? Keď je to také super a sexi šíriť svoju hlúposť do sveta, byť stredobodom pozornosti a byť hrdý na svoju hlúposť.

Keď niekto tára o plochosti Zeme alebo o veštení z kariet či podobne. Je jeho hlúposť relatívne neškodná. Antivaxeri svojou hlúposťou zabíjajú. Pred pár rokmi spôsobili návrat epidémie osýpok na východnom Slovensku. Dnes máme vyše 12 000 mŕtvych na covid a pred dverami tretiu vlnu epidémie. Vlnu, ktorej sme sa mohli vyhnúť. Vlnu, ktorí z veľkej miery zavinili antivaxeri. Koľko ľudí ešte umrie na covid? Koľko ľudí umrie na iné choroby z dôvodu preťaženia zdravotníctva?

Páni politici. Nie je čas zamyslieť sa nad zákonom o zodpovednosti? O zodpovednosti za šírenie klamstiev, hoaxov, dezinformácií a podobne. Určite by to bolo užitočnejšie, ako sa zaoberať potratmi a strkaním nosa do cudzích postelí, čo a ako tam iní robia. Takýmto zákonom by ste zachránili určite viac životov.

Každý má právo konať slobodne. Ale každý by mal za svoje konanie aj niesť zodpovednosť.

Pozrel som si zaujímavú web stránku www.demagog.sk . Vyhodnocujú tam pravdivosť výrokov politikov. Každý politik občas aj neúmyselne vysloví nejaké nepravdivé tvrdenie. Zmýli sa alebo má zlé informácie. Títo majú 80 až 90% pravdivých výrokov. No a sú politici, ktorí majú menej ako 70%, dokonca menej ako 50% pravdivých výrokov. To už nie je zmýlenie sa alebo špatné informácie. To je úmyselné šírenie klamstiev. Schválne si pozrite, ktorí politici patria do ktorej skupiny.