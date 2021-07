Príbeh z čias dávno minulých. V dnešnej dobe až príliš aktuálny. O tom, kto z koho robí debila. O tom, že doba sa zmenila, ale ľudia až tak nie.

Stalo sa to niekedy začiatkom osemdesiatych rokov. Super lyžovačka na Krížnej. Len to čakanie v rade na lanovku keby nebolo. Pred nami stál lyžiar so skialpinistickým vybavením. Vtedy ešte nebolo jednoduché zohnať slušnejšiu výstroj. Niektoré súčasti u nás vôbec nebolo možné vidieť ani na obrázku. Doslova. Dotyčnému z ruksaku trčali rúčky lyžiarskych palíc. Ale nejaké divné. Nejaké krátke. Nikto z nás také ešte nevidel. Jednému pánovi to nedalo. Opýtal sa, čo sú to za palice. „Skladacie.“ Znela stručná odpoveď. „Nerob zo mňa debila Ty ch...j vyj....ý!!!“. Zaznela hlasná, cholerická reakcia inak slušne vypadajúceho zvedavca. Celý front sa šokovane obzeral. No a tie palice? Tie boli naozaj skladacie.

Kto z koho urobil debila? Pomaly každý deň stretávam blbcov. Najhoršie je, že čím väčší blbec, tým menej si to uvedomuje. Tým je viac arogantný, cholerický a tým viac iných obviňuje zo svojej hlúposti.

Že sú blbí politici? Zamyslime sa. Kto ich zvolil? Kto im dal hlasy? Kto hlasoval za Matoviča, Záborskú, Kollára, Fica, Kotlebu, Danka, Mečiara, Slotu, Ľuptáka, Pelegríniho...? No predsa my. My voliči, my Slováci. Je to naša hlúposť, že dookola volíme rôzne divné postavičky do parlamentu. Náboženských zaslepencov, hlupákov, bezcharakterných inteligentov, klamárov, podvodníkov, komunistov, fašistov. Všetci títo nerobia z nás blbcov. Blbcov robíme zo seba sami, keď ich stále dookola volíme. Že politik nás oklamal? Že sme mysleli, že bude iný? Že sa zmenil? Zobuďme sa. Človek sa zvyčajne nemení. Len veľmi, veľmi výnimočne. Ak niekto v mladosti veľmi veľmi túži po moci, tak veľmi, že tlačí na zmenu zákona, podľa ktorého on nespĺňa podmienky na vysnívanú funkciu. Ten človek sa svojej túžby po moci nevzdá ani po rokoch v politike. Skôr naopak. Je ochotný ísť aj cez mŕtvoly. Obrazne a možno aj reálne. Ak iný politik podráža svojich potencionálnych partnerov už v opozícii, bude ich podrážať aj vo vládnej koalícii. Ak sa od začiatku správa šašovsky, sebastredne, egoisticky, nevyspytateľne, bude sa tak správať aj vo vláde. Ak niekto roky prezentuje nábožensky fanatické myšlienky, tak svoje myšlienky bude pretláčať do zákonov aj v parlamente. Dokonca jeho náboženské pravidlá budú pre neho dôležitejšie, ako čokoľvek iné. Ak má niekto priateľov medzi mafiánmi v mladosti, bude ich mať aj po vstupe do politiky. Ak niekto obdivuje hákové kríže a gardistické uniformy, nezmení tak ľahko svoje názory.

Ako z toho von? Jedine my voliči môžeme Slovensko z toho marazmu dostať. Všímajme si, sledujme čo hovoria a čo robia, pamätajme si, rozmýšľajme. Žiadny z minulých, dnešných ani budúcich politikov nie sú nepopísané listy. Nenechajme sa ovplyvňovať emóciami. Skúsme politikov posudzovať viac rozumom ako srdcom. Mnoho politikov nám podsunie hocijakú hlúposť, aby sa nám zapáčili.

Nerobme zo seba debilov a nenechajme zo seba robiť debilov populistickými politikmi, ktorým je jedno či na covid umrie tisíc alebo desať tisíc ľudí. Politikmi pre ktorých sú dôležitejšie preferencie, ako ľudské životy.

PS: rozhovor, ktorý stojí za vypočutie: https://slovensko.hnonline.sk/4496957-cekan-povodnym-virusom-ste-sa-od-infikovaneho-nakazili-po-15-minutach-pri-delte-su-to-sekundy