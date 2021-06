Niečo je pomýlené II. Alebo odkedy je ľudským právom šíriť nákazu?

Roky do niektorých krajín nemohol a nemôže cestovať neočkovaný návštevník. Ani ku nám sme nechceli púšťať neočkovaných návštevníkov z rizikových oblastí. Nikoho nenapadlo pokladať to za porušenie ľudských práv.

Že nemôžu byť zaočkovaní naraz všetci? Pravda je taká, že o ľudských právach nekričia tí, čo slušne čakajú v poradovníku na očkovanie. Najviac kričia tí, čo sa očkovať ani nechcú. A zväčša sú to tí istí čo aj schvaľujú pofiderný Sputnik V. Keď idú do krčmy dvaja kamaráti a jeden mal včera 18 rokov, môže si dať pivo. A druhý ak bude mať 18 zajtra, musí ešte počkať. Nie je to žiadna diskriminácia. Podobne je to aj s očkovaním. Nie je to žiadna diskriminácia ak sa niekto prihlásil skôr a má výhody. Ak niekto váhal a prihlásil sa neskôr alebo sa očkovať nechce, je to jeho slobodné rozhodnutie. Sám a slobodne sa zriekol výhod. Každý má právo na svoju hlúposť. Ale nik nemá právo svojou hlúposťou ohrozovať zdravie a životy iných.

Tak ako fajčiar nemá právo nútiť svoje okolie vdychovať jeho dym, rovnako neočkovaný a bezrúškovec nemá právo ohrozovať nákazou okolie svoje.

Keď niekto chce kradnúť, je to jeho slobodné rozhodnutie. Ale musí za to niesť svoju zodpovednosť. Keď sa niekto úmyselne chce správať nezodpovedne, nenosí rúško, nedá sa zaočkovať, tiež je to jeho slobodné rozhodnutie. Ale rovnako za to musí niesť svoju zodpovednosť.

V súvislosti s pandémiou sa vyvalila obrovská vlna hlúposti. Ľudská hlúposť tu bola vždy. Len nikdy nebola taká viditeľná. Vďaka kovidu a vďaka FB a iným sociálnym sieťam. Očkovanie funguje vyše 200 rokov. Za tú dobu sa ľudstvo zbavilo mnohých infekčných ochoren. Očkovanie zachránilo milióny a milióny životov. Najmä detských. Hlúposť antivaxerov nám pred pár rokmi vrátila osýpky. Dnes pravdepodobne spôsobí tretiu vlnu epidémie s tisíckami mŕtvych. Áno, sú ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať. Majú nejakú alergiu alebo iné zdravotné komplikácie. Práve títo najviac doplatia na hlúposť zatiaľ telesne zdravých, ale nezaočkovaných hlupákov.

PS: Už po napísaní toho textu som náhodou videl film Nepriatľ ľudu. Natočený v roku 1978. Podľa predlohy Henrika Ibsena z roku 1883. Mám pocit, že Ibsen aj tvorcovia filmu museli cestovať do budúcnosti. Museli byť na Slovensku v dnešnej dobe. Dokonale poznali dnešné časy. Pokrytectvo a bezcharakternosť niektorých politikov. Hlúposť a nadutosť iných. Honbu za mocou. Servilnosť služobníkov. Hlúposť a naivitu voličov. Zaslepenosť. Nedostatok zdravého rozumu. Nenávisť voči tomu, kto im chce slušne povedať pravdu.

Dokedy budeme počúvať, poslúchať a voliť ľudí ako Fico, Pelegríni, Matovič, Kufa, Kollár, Kotleba, Mečiar, Danko, Slota, Kelňa Ľupták.....