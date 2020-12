Igorko a Riško. Dvaja malí chlapci.

Dokáže im niekto vysvetliť, že detskými kýblikmi si majú hlavy otĺkať na pieskovisku a nie vo vláde? Že svojím správaním obaja riskujú návrat vlády bielych golierov?

Mám dvoch synov. Keď mali 5 a 11 rokov, ten starší nenápadne robil tomu menšiemu zle. Snažil sa, aby jeho provokácie nebolo vidno. Menší sa na to zlostil a starší sa pri jeho výbuchoch zlosti tváril nevinne. Riško s Igorkom sa správajú rovnako. Riško provokuje a tvári sa nevinne. Igorko sa zlostí a hádže o zem.

Sulík sa správa rovnako, ako sa správal počas Dzurindovej aj Radičovej vlády. Keď Fico okydával Dzurindu alebo Radičovú, Sulík mu nenápadne pritakával a podrypoval, hlavne Dzurindu. Seba sa snažil vykresliť ako toho správneho a nevinného. Mal na to motív. Dúfal, že prevezme voličov SDKU a vyhrá predčasné voľby. To bol skutočný dôvod na povalenie vlastnej vlády. Žiadny euroval, ale snaha o prevzatie voličov a postavenie svojej vlády. Zámer Sulíkovi ale nevyšiel. V skutočnosti pomohol dostať sa k moci Ficovi.

Dnes je už poučený. Nesnaží sa o pád vlády. Nechce riskovať opakovanie výsledku predčasných volieb. O prevzatie Matovičovych voličov sa však usiluje rovnakým spôsobom. Podrypuje a provokuje Matoviča aby vynikla jeho neschopnosť vládnuť. Dúfa, že voliči OĽANO prejdú k SAS v budúcich riadnych voľbách.

Matovič je naozaj neschopný na svoju funkciu predsedu vlády. Zlostí sa a hádže sa o zem, ako rozmaznané, nevychované a tvrdohlavé decko. Svojím správaním to Sulíkovi veľmi uľahčuje. Ľudí, ktorí sa mu snažia dobre poradiť, čo má správne urobiť, označuje za múdrosráčov. Nedá si poradiť od odborníkov. Vinu za svoju neschopnosť hádže na všetkých, čo sa mu nepoklonkujú a neprejavujú voči nemu nekritický obdiv. Obviňuje aj prezidentku, ktorá sa mu snaží akoby dobrá mama dohovoriť. Najprv nenápadne. Keď si Igino nedá povedať, tak aj hlasnejšie. Škoda, že im obom nemôže naložiť varechou. Obaja by si to zaslúžili.

Moji synovia sú už dospelí. Vyrástli z toho. Dnes majú medzi sebou výborný vzťah. Navzájom sa rešpektujú a keď treba pomôžu si. Môžu sa na seba spoliehať a vzájomne sa podporovať.

Obávam sa, že Riško s Iginom z toho nikdy nevyrastú tak, ako moji synovia. Bojím sa, že obaja nezrelí politici svojím správaním dláždia cestu na návrat vlády bielych golierov.

Prosím každého, kto si prečítal môj článok, aby si všímal politikov aj tých začínajúcich. Ako sa správajú a akú majú povahu. Až budú chcieť vládnuť, majte na mysli, že ich povaha sa nezmení. Ak majú problematické vlastnosti na začiatku kariéry, tak ich budú mať aj v prípade vládnutia. To platí o Riškovi, Igorkovi aj o Robertovi a ostatných.