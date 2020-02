Kto zrádza národ Slovenský?

Ako nazvať človeka, ktorý obdivuje okupantov vlastného národa? Podľa mňa je to vlastizradca. Ba ešte horšie. Je to zradca národa.

V januári 1945 sa vo vápenke v Nemeckej pri Banskej Bystrici udiala hrozná tragédia. Vozili tam ľudí na autách z Banskej Bystrice. Ukradli im všetko cenné, strelili do tyla a hodili do pece na pálenie vápna. Ak niekoho netrafili dobre, toho hodili do plameňov živého. Vo vápenke vraždili mužov, ženy aj malé deti. Kto si vie predstaviť tú hrôzu keď k peci vliekli malé bezmocné deti? Deti ktoré najprv videli, ako zavraždili iných a vedeli kam a prečo ich tam vlečú. Nikto nevie koľko ľudí zhorelo vo vápenke. Odhaduje sa, že okolo 900. Medzi nimi bolo asi najviac Slovákov. Potom tam boli ešte Židia, Rómovia, Američania, Rusi, Rumuni..... Nikto nevie kto ešte a koľko presne. Popol zavraždených vysypali do Hrona. Aby neostali stopy.

Ešte pred vraždením v Nemeckej sa podobné scény udiali v Kremničke pri Banskej Bystrici. Obete boli rovnako okradnuté, rovnako strelené do tyla. Hodené boli do protitankového zákopu a zasypané. O tomto vraždení máme viac informácií. Poskytla nám ich exhumácia po skončení vojny. Našlo sa 747 obetí. Z toho 211 žien a 58 detí. Najmladšie miminko malo len 6 týždňov a jedna mladá žena bola tehotná. Niekoľko detí bolo hodených do hrobu zaživa. Kto si vie predstaviť hrôzu dieťaťa umierajúceho udusením po zasypaní medzi mŕtvolami? Znovu najviac Slovákov. Židia, Rómovia, Američania, Angličania.... Vojaci aj civilisti. Deti. Mnohí boli pred tým drasticky mučení.

Prečo boli povraždení? Lebo v Banskej Bystrici boli preplnené väzenské cely. Ľudia boli zatýkaní často svojvoľne a bolo treba urobiť miesto. Podobne kruto sa vraždilo a mučilo po celom Slovensku. Vypálených bolo okolo stovky dedín. Niektoré boli aj vyvraždené. Ľudia dokonca upálení zaživa v stodole. Civilisti, starí, ženy aj deti. Všetky dediny boli slovenské.

Kto vraždil? Časť vrahov boli nemecky hovoriaci okupanti s hákovými krížmi na uniforme. Časť vrahov hovorilo po slovensky a mali na uniforme biele dvojramenné kríže. Kolaboranti a zradcovia Slovenského národa.

Čo robil náš prvý slovenský prezident? V Banskej Bystrici na námestí vyznamenával okupantov, vrahov s hákovými krížmi.

Počas posledných Vianoc, sviatkov pokoja a mieru sa niektorí Slováci na internete chválili svojimi stromčekmi. Stromčekmi ovešanými bielymi rovnoramennými krížmi. Rovnakými krížmi ako mali na uniformách vrahovia z Nemeckej a z Kremničky. Niektorí Slováci sa dokonca chvália s vytetovanými hákovými krížmi alebo inými fašistickými symbolmi. Nájdu sa aj takí, čo obdivujú iných našich okupantov z roku 1968.

Čo si myslieť o Slovákoch, ktorí obdivujú našich okupantov a vrahov našich ľudí? Ja si o nich myslím, že sú zradcovia národa. Je smutné, že títo ľudia sú dokonca v parlamente. V slovenskom parlamente.